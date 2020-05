Juventus, dialogo e tattica: così Sarri prova a salvare Higuain

Maurizio Sarri conosce Higuain probabilmente meglio di qualsiasi altro allenatore ed è proprio grazie a questo rapporto che proverà a rilanciare il Pipita perduto. Il tecnico vuole motivarlo e negli ultimi giorni gli ha parlato spesso e volentieri e non solo di tattica. L'idea è quella di metterlo al centro del progetto di questi tre mesi, visto e considerato che un suo apporto potrebbe essere decisivo per il turnover e per far riposare Ronaldo. Il bomber non si tira indietro, anche perché sa che la ripresa sarà decisiva anche per il suo futuro che comunque è destinato a essere lontano dalla Vecchia Signora. A riportarlo è Tuttosport.