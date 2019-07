© foto di Imago/Image Sport

Non solo l'Inter, sul bomber del Manchester United Romelu Lukaku è piombata anche la Juventus. Secondo quanto riporta Sky Sport, i bianconeri avrebbero infatti dichiarato guerra ai nerazzurri sul mercato, sondando il terreno in queste ultime ore per il loro principale obiettivo. Resta ancora da capire, però, se si tratti di una semplice manovra di disturbo o di una pista concreta per rinforzare l'attacco di Sarri.