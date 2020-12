Juventus-Dinamo Kiev, le formazioni ufficiali: torna CR7. McKennie con Bentancur

La Juventus è già qualificata e punta al primo posto, la Dinamo Kiev sogna il terzo che significherebbe Europa League e che però verosimilmente sarà deciso all’ultima giornata nello scontro diretto col Ferencvaros. I bianconeri, soprattutto, sono chiamati a dare risposte dopo il deludente 1-1 di Benevento. Calcio d’inizio alle 21.

Andrea Pirlo ritrova Cristiano Ronaldo, che farà coppia con Alvaro Morata in attacco. Turno di riposo per Arthur: a centrocampo giocherà McKennie con Bentancur. Prendono fiato anche Cuadrado e Danilo: in fase difensiva Demiral agirà da terzino di destra, in fase offensiva l’assetto passerà a quattro con Chiesa e Alex Sandro larghi a centrocampo. Ramsey trequartista.

Mircea Lucescu deve fare i conti con tante assenze. Il tecnico degli ucraini sceglie Verbic per guidare l’attacco: solo panchina per Supryaga.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Dinamo Kiev.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt; Chiesa, Bentancur, McKennie, Alex Sandro; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Dinamo Kiev (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Shepeliev, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Verbic, Rodrigues. Allenatore: Lucescu.