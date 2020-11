Juventus-Dinamo Kiev sarà diretta da un arbitro donna: Frappart esordisce in Champions

La francese Stephanie Frappart sarà la prima arbitro donna di una partita di Champions League maschile: la direttrice di gara transalpina è stata designata per la sfida di Torino di mercoledì sera, quando Juventus e Dinamo Kiev si sfideranno per il quinto turno della fase a gironi. Per la Frappart grande soddisfazione dopo le esperienza in Europa League e nella scorsa Supercoppa Europea. Il fischietto sarò coadiuvato da Hicham Zakrani e Mehdi Rahmouni. Quarto ufficiale Karim Abed, VAR Benoît Millot, AVAR Delajod Willy.