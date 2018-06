Juventus, distanza con il Manchester United per Darmian

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta Sky c'è ancora distanza fra domanda ed offerta per Matteo Darmian, terzino del Manchester United da tempo nel mirino della Juventus: il club bianconero offre circa 12 milioni, i Red Devils vorrebbero arrivare a 20. La Juventus può contare sulla volontà del giocatore, che vuole lasciare Manchester. Non solo, anche Mourinho avrebbe dato il suo ok per la cessione dell'ex Torino.