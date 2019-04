Juventus, domani contro la SPAL tornerà in campo Cuadrado

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Recupero importante per la Juventus di Massimiliano Allegri per la partita di domani contro la SPAL. Come annunciato dal tecnico bianconero nella conferenza stampa di vigilia Juan Cuadrado tornerà infatti in campo e potrà certamente essere utile per il finale di stagione, sia in campionato che, soprattutto, in Champions League.