Juventus, domani De Ligt in ritiro con l'Ajax. Raiola: "I club si accordino"

Continua a tener banco a livello internazionale il caso legato al futuro di Matthijs de Ligt. Come riportato dal De Telegraaf, il difensore ambito dalla Juventus domani si presenterà regolarmente al raduno dell’Ajax, anche se spera che la querelle relativa al suo futuro si concluda prima della partenza per il ritiro in Austria. Il giocatore vuole i bianconeri e lo ha già comunicato ai Lancieri, che però al momento non hanno l’accordo con la Vecchia Signora. La Juventus ha offerto 50 milioni senza bonus, l’Ajax ne chiede 75.

La promessa dell’anno scorso - De Ligt conta su un appuntamento avuto la scorsa estate con la dirigenza del club di Amsterdam. Nel corso dell’incontro il giocatore aveva promesso di restare un altro anno e in cambio l’Ajax avrebbe agevolato un suo addio nel corso di quest’estate. All’incontro erano presenti anche il padre Frank de Ligt e il supervisore Barry Hulshoff. La cifra menzionata si aggirerebbe attorno ai 45 e i 50 milioni di euro, anche se l’accordo non è mai stato messo nero su bianco.

L’Ajax non si accontenta - Adesso l’Ajax vuole ovviamente monetizzare il più possibile la cessione e non si accontenta di 50 milioni di euro. Il quotidiano olandese, nella propria versione online, riporta anche alcune dichiarazioni dell’agente Mino Raiola: “Spetta all’Ajax trovare l’accordo con la Juventus. Il giocatore domani sarà in ritiro, fingersi malato non è un’opzione per il calciatore. E anche un caso di arbitrato è fuori questione per noi. Il giocatore spera solo che la Juventus e l’Ajax trovino l’accordo rapidamente”.