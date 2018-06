Juventus, domani il primo giorno bianconero per il portiere Perin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà domani il primo giorno juventino di Mattia Perin. Che stasera sarà protagonista all'Allianz Stadium con l'Italia contro l'Olanda, titolare in azzurro per la prima volta. Juventus e Genoa sono totalmente d'accordo, 15 milioni totali per l'affare scrive Tuttosport con 10 più 4-5 di bonus. Da definire solo le modalità di pagamento, le società discutono anche di Rolando Mandragora che può andare in prestito a Genova (e piace anche alla Sampdoria).