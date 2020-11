Juventus domani in Champions, Cuadrado: "Siamo in costruzione, ma presto saremo pronti"

"Per noi è importante sempre fare risultato, avendo perso l’ultima gara sicuramente avremo ancora più carica per fare risultato e scenderemo in campo con questa consapevolezza". A presentare la sfida di Champions contro il Ferencvaros, ai microfoni di Sky Sport, è Juan Cuadrado: "Siamo in costruzione, stiamo cercando di sviluppare il gioco che sta proponendo il mister e penso che piano piano si iniziano a vedere in campo le cose che stiamo provando. A che punto siamo per quanto riguarda la ricerca dell’equilibrio in campo? Dobbiamo essere più aggressivi e ancora più squadra quando ed esempio perdiamo palla e la dobbiamo recuperare, stiamo lavorando per fare nel miglior modo possibile la pressione alta. Presto lo faremo molto bene".

Con un Ronaldo in più negli ingranaggi, rientrato contro lo Spezia dopo lo stop forzato causa coronavirus: "Ronaldo è molto contento, non vedeva l’ora di giocare e si è visto quando è entrato nell’ultima partita. È un’arma in più per noi, sappiamo tutto quello che dà alla squadra. È molto contento e fiducioso e questo aiuta anche noi, la professionalità e la voglia di vincere che trasmette sempre è quella che tutti noi dobbiamo avere".