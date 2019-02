© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Matthijs de Ligt, primo obiettivo della Juventus per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Come scrive il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, il direttore dell'area tecnica della Juventus Fabio Paratici sta seguendo con attenzione anche due difensori che militano nella Primeira Liga. Si tratta di Éder Militão, classe '98 del Porto che ha già una valutazione da 50 milioni di euro, e Ruben Dias, classe '97 del Benfica: di quest'ultimo domani ne parlerà a Madrid con il suo agente Jorge Mendes.