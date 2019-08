Nella giornata di domani Juventus e Manchester City potrebbero definire lo scambio Cancelo-Danilo. Paratici domani potrebbe essere in Inghilterra per assistere al Community Shield: c'è la volontà da parte della Juventus di chiudere l'affare. Per Danilo i bianconeri preparano un contratto più lungo a cifre leggermente più basse rispetto a quelle che il giocatore percepisce attualmente al City. Lo riporta Sky.