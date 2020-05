Juventus, domenica di allenamento alla Continassa per Paulo Dybala

Paulo Dybala ha trascorso l’intera domenica in campo, allenandosi anche nel giorno libero. Proprio tanta la voglia del numero dieci della Juventus che vuole assolutamente bruciare le tappe per ritrovare la migliore condizione. Oggi, alla Continassa, riprenderanno le sedute individuali alla presenza di un preparatore e un medico. Sarri, invece, dovrebbe rientrare a Torino a metà settimana, in attesa di notizie più certe sulla data della possibile ripresa degli allenamenti di squadra con un protocollo ben definito. In questo senso le prossime ore dovrebbero essere decisive.