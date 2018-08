Juventus, Don Balon su CR7: "La prima guerra è contro Dybala"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La prima guerra di Cristiano Ronaldo" titola la versione online di Don Balon. Il sito del periodico spagnolo riporta come il fenomeno portoghese abbia già fatto fuori Paulo Dybala perché non si troverebbe bene col suo modo di giocare. Troppo centrale e troppo 'ingombrante' per CR7 che avrebbe già espresso la propria preferenza per giocatori come Douglas Costa e Mandzukic, costringendo così anche la Juventus e Max Allegri a prendere decisioni che escludano dalla continuità l'attaccante argentino.