© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Firme in vista per i senatori di casa Juventus. Dopo Leonardo Bonucci, spiega l'edizione di Tuttosport oggi in edicola, riflessioni per il prolungamento anche di Gianluigi Buffon e di Giorgio Chiellini. Le due bandiere juventine sono in scadenza in estate ma dovrebbero andare avanti ancora una stagione alla corte di Maurizio Sarri.