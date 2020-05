Juventus, dopo il Digione per Mavididi possibile nuova avventura in Francia: c'è il Montpellier

Otto gol in 30 partite con il Digione in questa stagione, l'attaccante Stephy Mavididi - classe '98 e contratto con la Juventus fino a giugno 2022 - potrebbe proseguire in Ligue 1 la sua carriera. Secondo L'Equipe, sul calciatore di proprietà del club bianconero c'è il Montpellier, società alla ricerca di un numero 9 per la prossima stagione.