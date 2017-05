Juventus, dopo la finale di Cardiff si tenterà l'assalto a Tolisso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è mistero che la Juventus sia interessata a Corentin Tolisso. I bianconeri sono in pole su Inter, Napoli e Arsenal per il centrocampista del Lione. Secondo quanto rivela l'edizione odierna di Tuttosport, Marotta e Paratici sarebbero pronti all'assalto finale per il giocatore dopo la finale di Champions League in programma il prossimo 3 giugno a Cardiff contro il Real Madrid.