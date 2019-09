Juventus, dopo la sosta l'annuncio del ritorno di Barzagli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riportato da Tuttosport, in casa Juventus si aspetta il grande ritorno di Andrea Barzagli. L’ex difensore ha frequentato il corso di Coverciano propedeutico alla nuova carriera, ovvero quella di allenatore nello staff di Maurizio Sarri. Il campione del Mondo dovrebbe rientrare in bianconero dopo la sosta, quando è atteso l’annuncio.