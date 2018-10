Juventus, dopo Marotta può lasciare anche Paratici: c'è il Man United

Il primo squillo di Zaza è la risposta più eloquente a chi aveva già cercato di mettere in dubbio l’efficacia se non altro dell’idea, che il direttore sportivo del Torino Petrachi ha partorito, perpetrato e condotto a termine la scorsa estate. Un’idea ambiziosa, nata dopo le vicissitudini...

La Nuova Ferrara sulla SPAL: "In casa Samp Paloschi dal via"

Lazio, Lotito a Il Tempo: "Dopo il derby mi sono allenato per 2 ore"

Il Secolo XIX: "Doppio Piatek a Frosinone, il Genoa ora guarda in alto"

Il Corriere della Sera: "La VAR non si vede, la Fiorentina sì"

La Sicilia titola: “Catania in B? Oggi la sentenza”

Dopo l'annuncio dell'addio di Beppe Marotta dalla Juventus, secondo il Corriere della Sera , al termine della stagione se ne potrebbe andare anche il ds Fabio Paratici . La rivoluzione accentratrice di Andrea Agnelli procede in tal senso e ricorda il 'modus operandi' di Florentino Perez al Real Madrid. Per Paratici forte ipotesi estero, con il Manchester United molto interessato al suo profilo.

