Juventus, dopo Matuidi via Khedira e Higuain. Pipita orientato ad accettare la rescissione

vedi letture

La Juventus è al lavoro per svecchiare la rosa in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore è stato 'liberato' Blaise Matuidi, centrocampista francese che ha raggiunto un accordo con l'Inter Miami e ha già svolto le visite mediche ieri a Parigi.

Dopo l'ex Paris Saint-Germain, toccherà ad altri due over 30 della rosa: si tratta del centrocampista tedesco Sami Khedira e dell'attaccante argentino Gonzalo Higuain. Per il quotidiano 'La Stampa', il Pipita è orientato ad accettare la rescissione mentre l'ex Stoccarda al momento appare più rigido sul tema.