Juventus, doppia sfida sul mercato col Real Madrid: non solo Pogba, piace anche Kante

Il Real Madrid sfida la Juventus per N'Golo Kanté. Secondo quanto riporta il portale spagnolo 90min, mister Zidane avrebbe chiesto alla dirigenza del club merengue l'acquisto del suo connazionale per completare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il profilo del francese, oggi al Chelsea, piace molto però anche ai bianconeri, che potrebbero quindi vedersi costretti a competere col Real non solo per Paul Pogba ma anche per l'ex Leicester nel giro di pochi mesi.