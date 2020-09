Juventus, doppio binario per il centravanti: oggi nuovi incontri per Dzeko, ma c'è Suarez

vedi letture

La Juve sfoglia la margherita in merito alla scelta del suo nuovo centravanti: secondo Tuttosport la trattativa con il bosniaco non è interrotta, ma i contatti con Suarez stanno continuando, anzi aumentando di volume. Oggi, tuttavia, sono previsti nuovi incontri sul fronte Dzeko: l'operazione con la Roma è molto complessa, potrebbe riguardare anche diversi calciatori e dipende anche dall'arrivo in giallorosso di Milik, per il quale continuano i contatti con il Napoli.

Fronte Suarez - Anche qui, la situazione è piuttosto complicata: non si tratta infatti di un trasferimento tra club, ma della Juventus che attende l'uruguaiano libero da ogni vincolo col Barcellona. Quanto ci vorrà per liberarsi dal giogo catalano però non è ancora dato saperlo: il Barça ha tirato il freno sulla rescissione e il tempo rischia di essere un fattore ancor più decisivo dei soldi che el Pistolero chiederà ai bianconeri.