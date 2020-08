Juventus, Douglas Costa: "Annata complicata per tutti e per me, ma torneremo più forti"

Attraverso i propri social, l’attaccante della Juventus Douglas Costa ha commentato il delicato momento del club bianconero dopo l’eliminazione dalla Champions League e il cambio improvviso in panchina: “È stata un annata molto complicata per quanto riguarda noi tutti, in particolare me, le mie aspettative erano quelle di aiutare e combattere al fianco dei miei compagni ma cosi non è stato per via dei miei infortuni. Lavoreremo duramente e cercheremo di tornare più forte di prima. Tutti noi abbiamo bisogno del vostro supporto anche nei momenti difficili, gli insulti servono a poco. Siamo campioni d’Italia per la nona volta consecutiva ma ieri è stata una dura sconfitta, perché quella Coppa la volevamo, e la vogliamo a tutti i costi! Siamo La Juve! Su la testa e iniziamo a lavorare per la prossima stagione! Solo insieme possiamo raggiungere ciò che ciascuno di noi cerca di raggiungere!”, ha scritto su Instagram.