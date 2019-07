Juventus, Douglas Costa anticipa il rientro: vuole convincere Sarri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Douglas Costa corre e va veloce: ha anticipato il rientro dalle vacanze di una settimana e ieri si è già visto a lavoro alla Continassa per presentarsi a Sarri nelle migliori condizioni. Il brasiliano vuole rimettersi in gioco dopo un anno pieno di problemi. Il nuovo tecnico bianconero ha già dichiarato di voler puntare su di lui, l'assist è troppo ghiotto per cadere nel vuoto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.