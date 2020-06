Juventus, Douglas Costa è in formissima. Scadenza 2022, piace alle big inglesi

Douglas Costa è uno dei giocatori più in forma della rosa di Maurizio Sarri. Il brasiliano è tornato dopo lo stop in condizioni ottimali, anche perché finora ha già saltato 17 partite stagionali a causa di tre infortuni. Ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2022 e piace molto - spiega Tuttosport - alle big di Inghilterra come Manchester United, City e Chelsea, più il Paris Saint Germain.