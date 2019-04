© foto di Federico Gaetano

Il giocatore della Juventus Douglas Costa ha affidato al suo profilo Instagram un pensiero relativo alla stagione che si sta per concludere: “Volevo ringraziare per la stagione più difficile della mia vita, senza dubbio è stato l'anno di maggiore apprendimento!”. Un messaggio che non chiarisce, però, quale sarà il futuro del brasiliano.