© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Douglas Costa oggi non era in campo nella vittoria della Juventus contro l’Inter. Il brasiliano, alle prese con un’infortunio, ha voluto comunque esultare sui social per la vittoria dei bianconeri a San Siro: “Ci sono immagini che non stancano mai! Voi metteteci i sogni. A tutto il resto ci pensiamo noi E dopo la pausa ci sono anch'io”, ha assicurato.