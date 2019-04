© foto di Federico Gaetano

Douglas Costa ieri ha ammesso chiaramente di aver disputato la stagione "più difficile" della sua carriera. Un anno al di sotto delle aspettative che potrebbe portarlo a dire addio alla Juventus già nella prossima estate. In casa bianconera tutti i giocatori sono incedibili, a meno che non chiedano espressamente di andarsene a fronte comunque di offerte all'altezza. Il brasiliano piace molto in Premier League e in caso di chiamata da parte delle big inglesi, la Juve potrebbe essere pronta a lasciarlo partire, visto anche il bisogno di rientrare con qualche cessione dopo l'exploit Ronaldo dell'estate scorsa. A riportarlo è Tuttosport.