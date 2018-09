Juventus, Douglas Costa fuori per almeno tre giornate: salterà il Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attimo di follia che ha colpito Douglas Costa a pochi minuti dalla fine di Juventus-Sassuolo, porterà il brasiliano a scontare almeno tre giornate di squalifica. Lo sputo viene considerato condotta violenta, e tre giornate potrebbe essere la pena in tal senso, ma viste anche la gomitata e la testata arrivate prima dello stesso sputo, il giudice sportivo potrebbe aggravare la posizione del giocatore bianconero e alzare la pena a cinque giornate. Quasi certa l'assenza dell'esterno offensivo di Allegri per le sfide contro Frosinone, Bologna e Napoli. A non aver gradito il suo comportamento, oltre che il tecnico bianconero, anche la proprietà, con Andrea Agnelli e John Elkann presenti all'Allianz Stadium. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.