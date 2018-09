Juventus, Douglas Costa: "Gesto che non corrisponde alla mia carriera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio profilo Instagram, Douglas Costa si è voluto scusare per lo sputo di reazione a Di Francesco in occasione del match contro il Sassuolo. Ecco il post del giocatore della Juventus: “Vorrei scusarmi con tutti i fan della Juventus per questa reazione fuorviante nel gioco di oggi. Mi scuso anche con i miei compagni di squadra, che sono sempre con me nei momenti belli e cattivi. È brutto, ne sono consapevole e mi scuso con tutti per questo. Metto in chiaro che questo atteggiamento isolato non corrisponde a quello che ho sempre dimostrato nella mia carriera. Douglas Costa @juventus”.