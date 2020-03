Juventus, Douglas Costa pupillo di Sarri: il tecnico non vuole cederlo

Tuttosport oggi in edicola spiega che difficilmente la Juventus lascerà partire Douglas Costa in estate. Il gicoatore piace moltissimo a Maurizio Sarri anche se le condizioni fisiche non l'hanno aiutato ad avere la continuità che l'allenatore ex Napoli e Chelsea avrebbe voluto garantirgli. La Juve non vorrebbe far partire anche Federico Bernardeschi, sebbene l'italiano continui ad avere estimatori all'estero.