Juventus, Douglas Costa: "Mi trovo bene sia con Dybala che con CR7"

© foto di Federico Gaetano

Douglas Costa, esterno della Juventus, dopo la vittoria contro il Parma ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club bianconero: "Abbiamo dato una risposta importante, abbiamo portato a casa 3 punti e dimostrato come la motivazione sia tutto. Se si entra al primo minuto o a partita in corsa, non cambia. Io cerco di dare soluzioni varie, mi trovo bene sia con Paulo che con Cristiano; sono migliorato anche sullo stretto, e ne beneficio in un grande club come la Juve".

Su Cristiano Ronaldo: "Semplicemente è in un campionato nuovo, e cerca giustamente il gol, ma sa che contano i tre punti".