Juventus, Douglas Costa possibile pedina di scambio per arrivare a Gabriel Jesus

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Douglas Costa potrebbe rivelarsi un'ottima pedina di scambio per arrivare a uno dei potenziali obiettivi estivi della Juventus. Stiamo parlando di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che potrebbe chiedere di cambiare aria sia per il blocco Champions comminato al Manchester City da parte dell'UEFA, sia per provare nuovi stimoli in un altro campionato. Il brasiliano bianconero ha già giocato per Guardiola ai bei tempi del Bayern Monaco e potrebbe essere un obiettivo intrigante per l'allenatore catalano.