© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Douglas Costa, esterno offensivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "In questa stagione siamo migliorati soprattutto sotto l'aspetto del cinismo. Siamo più cinici, siamo tremendi, non sbagliamo mai. Forse creiamo meno occasioni, ma quelle che creiamo le trasformiamo. Dybala? Pubblica foto su Instagram solo quando vince le sfide in allenamento con me. Se per un mese non pubblica nulla sappiate che ho vinto sempre mio".