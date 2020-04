Juventus, Douglas Costa riprende a correre...sul campetto di condominio

Douglas Costa non ne poteva più dei semplici esercizi casalinghi e dunque ha colto l'occasione della presenza di un campetto condominiale legato al complesso di appartamenti di lusso in cui abita vicino a Porto Alegre in Brasile per riprendere a correre e a utilizzare il pallone. A guidarlo c'è un personal trainer famoso in patria come Adriano Kruel, che lo sta aiutando a mantenere la forma e a tornare al top in vista del rientro in Italia e alla possibile ripresa della Serie A. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.