Juventus, Douglas Costa: "Sarri è perfetto per il mio stile di gioco"

Douglas Costa ha parlato di Maurizio Sarri. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "Io sono un giocatore molto offensivo e il gioco di Sarri è perfetto per me. La sua impostazione è uno stimolo in più per tutti noi attaccanti, Ronaldo, Higuain e Dybala: poter stare più vicini alla porta ci aiuta a rendere meglio".