Juventus, Douglas Costa scalda i motori in vista della ripresa: "Già in attesa del 12 giugno"

Douglas Costa scalda i motori in vista della ripresa della stagione 2019-2020. L'esterno offensivo della Juventus ha pubblicato proprio in queste ore un tweet per lanciare ufficialmente il count-down: "Truppa della domenica, buongiorno! Siamo già in attesa del 12 giugno per calciare quel pallone da tre punti", le sue parole in vista dell'impegno in semifinale di Coppa Italia dei bianconeri contro il Milan.

La Lega è attualmente in attesa dell'ok dal ministro Spadafora alla richiesta di anticipare il suddetto incontro dal 13 al 12 giugno.