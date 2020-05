Juventus, Douglas Costa scalpita: "Non vedo l'ora di tornare in campo"

Douglas Costa non vede l'ora di tornare in campo. L'esterno brasiliano è intervenuto sul suo profilo Instagram: "Non vedo l'ora di tornare in campo", questo il suo commento dopo aver postato un video con le sue migliori azioni di gioco. Più volte il calciatore bianconero ha sottolineato la sua voglia di tornare in campo: i momenti di calcio mancano a tutti, soprattutto all'esterno offensivo verdeoro.