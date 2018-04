Juventus, Douglas Costa si traveste da Flash in attesa del riscatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre assist da subentrato e una partita che lo ha finalmente consacrato nel campionato italiano. Douglas Costa ha finalmente vestito i panni del giocatore che 'sposta gli equilibri' come dichiarato solo qualche settimana fa da Massimiliano Allegri. Ieri il tecnico bianconero non ha voluto rispondere alla domanda sul riscatto del giocatore brasiliano, ma è chiaro che i 40 milioni più 1 di bonus previsti dall'accordo con il Bayern Monaco dopo i 6 già versati in estate siano già stati messi in preventivo da Marotta. Il giocatore ha già fornito 6 assist in Serie A e uno in Champions, entrando in un ristretto club formato dai giocatori capaci di fornire una tripletta di assistenze ai compagni goleador. Flash ha il futuro segnato. Ancora in bianconero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.