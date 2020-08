Juventus, Douglas Costa sul mercato ma il rischio si chiama minusvalenza

Douglas Costa è sul mercato, ma la Juventus deve fare in modo che la sua cessione non si trasformi in un bagno di sangue economico dopo aver investito 45 milioni di euro per portarlo in Serie A. I sondaggi del Manchester United sono datati e ora il tempo stringe per un'operazione del genere. La Vecchia Signora deve rendere concreti i possibili interessamenti, e non sarà semplicissimo in un mercato dove tutti punteranno a spendere poco. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.