Juventus, Douglas Costa: "VAR necessario in Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista a Douglas Costa. Il brasiliano della Juventus parla anche del VAR e delle polemiche dopo Inter-Juve: "Il VAR dovrebbe esserci in tutti i campionati e siccome la Champions è la competizione più importante del mondo a maggior ragione dovrebbero curare di più questi dettagli, indipendentemente da chi ne beneficia o no. Polemiche arbitrali? Più che sorpreso sono abituato, perché le stesse cose succedono anche in Brasile: anche lì si va avanti a discutere per giorni e giorni. E in altri paesi funziona così. Io preferisco star lontano dalle polemiche. Se sei un tifoso è un conto, ma un calciatore deve ragionare in altro modo: l’arbitro è un essere umano che può commettere degli errori, se io protesto o mi lamento il risultato non cambia. L’unica cosa su cui devo concentrarmi è il campo".