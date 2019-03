Tutti pazzi per Chiesa. Juve in pole, ci sono Bayern, PSG e Liverpool

Ampio spazio dedicato al futuro di Federico Chiesa in apertura de La Gazzetta dello Sport. Il mercato intorno al talento della Fiorentina inizia a muoversi, con la società viola che non vorrebbe ancora privarsene anche se l'unico modo per trattenerlo, scrive la rosea, sarebbe centrare...