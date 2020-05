Juventus, Douglas Costa vuole conquistare la permanenza: tre mesi decisivi

vedi letture

Quale sarà il futuro di Douglas Costa? Se dipendesse da Sarri il brasiliano rimarrebbe sicuramente alla Juventus, ma come si legge sulle pagine di Tuttosport bisogna fare i conti con i problemi fisici (quest'anno ha saltato 17 partite) e alle richieste degli altri club. Il brasiliano - si legge - piace tantissimo al PSG, che a gennaio aveva offerto 60 milioni per acquistare il suo cartellino. Non solo, sulle tracce di Douglas Costa ci sono anche i due club di Manchester ed il Bayern Monaco. I prossimi tre mesi - conclude il quotidiano - saranno decisivi per conoscere il futuro del giocare.