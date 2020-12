Juventus, Dragusin sarà il quinto centrale: a gennaio arriverà il rinnovo di contratto

vedi letture

La Juventus si prepara a blindare il giovane difensore Radu Dragusin, diciottene rumeno aggregato dalla Juventus Under 23. Strappato alla concorrenza di Atletico Madrid e Paris Saint-Germain nel 2018, quando giocava nel Real Sport Bucarest, in bianconero ha bruciato le tappe e già nella scorsa stagione si era affacciato nella Under 23 (5 presenze). Quest’anno aveva iniziato il campionato di Serie C da titolare, poi il Covid lo ha fermato dopo due partite e al rientro Pirlo lo ha subito voluto in prima squadra. Come riporta Tuttosport, sarà lui il quinto centrale. A gennaio arriverà il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2021, con cifre da serie A, seppur per un debuttante: al di sotto del milione di euro e sopra i 500 mila.