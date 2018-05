Juventus, dubbio difesa a tre o a quattro. Mandzukic va in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime di formazione sulla Juventus direttamente da La Gazzetta dello Sport. Il dilemma in casa bianconera sulla difesa è lo stesso di una settimana fa: difesa a quattro come con l’Inter o a tre come nell’ultima partita col Bologna. Allegri in questi giorni ha sperimentato diverse soluzioni. La sensazione è che Mandzukic, convocato, partirà dalla panchina: in attacco dovrebbero muoversi dall’inizio Douglas Costa, Higuain e Dybala. A centrocampo rientrerà Pjanic, squalificato contro il Bologna, che sarà affiancato da Khedira e Matuidi, Cuadrado (che salterà la gara di campionato con la Roma per squalifica) potrebbe fare nuovamente il terzino, con Asamoah favorito su Alex Sandro per la fascia sinistra. In questo modo Allegri potrebbe passare facilmente dalla difesa a quattro a quella a tre, basterà avanzare Cuadrado e arretrare il ghanese, come è accaduto sabato scorso. L’alternativa è il 4-2-3-1 (anche questo provato in settimana) con uno tra Mandzukic e Matuidi esterno alto a sinistra.