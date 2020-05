Juventus, dubbio in cabina di regia per Sarri: Bentancur in vantaggio su Pjanic

vedi letture

La Juventus si sta preparando al ritorno in campo. Ancora un paio di settimane e poi i bianconeri torneranno a calcare l’erba per la semifinale di ritorno contro il Milan. Pochi dubbi per Maurizio Sarri che, scrive l’edizione odierna del Corriere di Torino, in cabina di regia sta provando sia Pjanic che Bentancur. Il centrocampista argentino potrebbe essere in vantaggio sul bosniaco in quanto prima della sosta era stato schierato proprio in quel ruolo.