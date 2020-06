Juventus, dubbio Sarri: Pjanic o Bentancur regista? Possibile inversione dei ruoli

Secondo Repubblica, la scelta di Rodrigo Bentancur in cabina di regia è ormai definitiva. Per Pjanic sembra essere il momento di essere mezzala, come già aveva fatto nella Roma, per altro toccando probabilmente i livelli qualitativi più alti del suo gioco. Da capire se la scelta di Sarri sarà effettiva già dalla semifinale di stasera, quando i bianconeri affronteranno il Milan con l'obiettivo di andare in finale di coppa.