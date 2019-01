© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non mancano gli interessamenti per Mehdi Benatia, difensore della Juventus. Secondo 'Tuttosport', Schalke 04 e Borussia Dortmund sono al lavoro per riportare in Bundesliga il difensore marocchino che ha fin qui collezionato solo sei presenze: 5 in Serie A e una in Champions League.