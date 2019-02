© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Zaniolo, come riportato da Rai Sport il blitz di Paratici a Roma in occasione della sfida di Champions con il Porto è servito al dirigente bianconero per osservare da vicino altri giocatori da tempo sul taccuino dei campioni d'Italia. Il primo è il giovanissimo difensore del Porto Eder Militao, classe '98 considerato come la prima alternativa per De Ligt. L'altro giocatore che piace a Paratici è l'ex Inter Alex Telles.