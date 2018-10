Juventus, due top player nel mirino di Paratici: Pogba vuole partire subito

© foto di Imago/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sugli obiettivi di mercato della Juventus e del suo direttore sportivo Fabio Paratici. Il ds bianconero, che nell'ultimo fine settimana era a Parigi per seguire dal vivo PSG-OL, ha nel mirino proprio due calciatori transalpini: si tratta di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto col club campione di Francia, e Paul Pogba. Quest'ultimo, che fu venduto al Manchester United nel 2016, è in rottura totale coi red devils e vorrebbe cambiare aria già a gennaio.