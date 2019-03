© foto di Federico Gaetano

La Juventus, scrive questa mattina Tuttosport, ha due priorità per l'attacco del prossimo anno: la prima riguarda il rinnovo di quel Moise Kean salito recentemente agli onori della cronaca. La seconda l'acquisto dalla Fiorentina di Federico Chiesa.

Per quanto riguarda Kean, la trattativa va avanti da tempo e i rapporti con Raiola sono ottimi, ma vista l'esplosione del ragazzo e la voglia di avere più spazio il prossimo anno ancora non è stata trovata la quadra. Ma le sensazioni, per il quotidiano, sono positive. Diverso il discorso legato a Chiesa: la Fiorentina lo valuta 70-80 milioni di euro, ma le insidie a livello di concorrenza non mancano. In Italia ci sono tutte le big, dall'Inter al Napoli passando per Milan e Roma. Mentre all'estero la contendente più accreditata sembra essere il Bayern Monaco.